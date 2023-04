Cp, c’è l’esame Bassano Servono punti playoff

Si rinnova stasera al Pala Ubroker (inizio alle 20,45) il duello tra Bassano e Circolo Pattinatori Edilfox. Le due formazioni si affrontano per la quarta volta nel corso della stagione e il bilancio è per adesso in perfetta parità. La gara di questa sera, recupero della ventiquattresima giornata, si preannuncia un’altra battaglia, vista l’altissima posta in palio. L’Edilfox, dopo il successo è a 42 punti, l’Ubroker Bassano, espugnando il Capannino, è salito a quota 41. "Ci aspetta una gara equilibratissima e difficile – sottolinea Stefano Paghi –. Nelle prime tre sfide le due squadre hanno dimostrato di essere vicine come valore. Stiamo tutte e due bene e saranno cinquanta minuti impronosticabili". "Noi siamo reduci – prosegue Paghi – da una vittoria di classe a Montebello, contro un avversario che in casa non perdeva da diverse partite e contava di far punti in ottica playout. Siamo stati bravi a fare la partita e tenerli sempre a distanza. A Bassano non sarà facile, ma non abbiamo la necessità di portare a casa i tre punti per non essere costretti a giocarsi il sesto posto nel derby del 15 aprile contro il Follonica. E’ vero che un pareggio ci permetterebbe di rimanere davanti, ma non possiamo rischiare di perder l’occasione di evitare il preliminare dopo una stagione giocata ai massimi livelli".