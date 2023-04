Coscia: "Successo che potrebbe cambiare la stagione"

"Per noi era una partita fondamentale – esordisce il vice allenatore Coscia – perché avevamo assolutamente bisogno di punti e questa vittoria ci permette sia di migliorare la nostra classifica ed anche di vivere una serena Pasqua. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, ma abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, ci abbiamo messo grande volontà e determinazione, riuscendo a lottare su ogni pallone, che come avevo detto alla vigilia era forse una delle caratteristiche che ci stava mancando". Finalmente il Grosseto è arrivato in porto con una vittoria dopo essere passato in vantaggio, cosa raramente accaduta. "Ci sono state almeno tre o quattro gare in cui siamo andati in vantaggio, ma non siamo riusciti a difenderci ed abbiamo pagato – ha aggiunto Coscia – ma in questo caso siamo stati più concreti ed attenti. E’ vero che nella ripresa abbiamo concesso di più alla Flaminia, ma ci sta, visto che loro hanno fatto di tutto per evitare di capitolare. Questa vittoria potrebbe cambiare la nostra stagione".