Coppa Toscana Belvedere eliminato in semifinale

Si è infranto in semifinale il sogno del Belvedere in Coppa Toscana di Prima categoria. Le troppe assenze hanno gravato sul risultato finale, a scapito della formazione allenata da mister Cavaglioni. I grossetani hanno perso 1-0 ai tempi supplementari sul campo del Viciomaggio. Dopo che la sfida si era conclusa sullo 0-0 al tempi regolamentari, le due formazioni, impegnate sul campo aretino, si sono poi affrontate ai supplementari. I padroni di casa dopo un minuti del primo supplementare hanno trovato la via del gol, che poi è valso il successo e di conseguenza la qualifica alla finale del torneo regionale. Peccato per i grossetani, che si erano presentati a questo appuntamento privi di Faenzi, Zaccariello, Blanchard, Molinari, Saloni e Majuri. VICIOMAGGIO: Tenuta, Nocciolini, Sereni, Vacchiano, Vichi, Iscaro, Gallastroni, Fei, Gironi, Salvadori, Artini. A disposizione: Maggini, Rossi, Credendino, Morelli, Piccini, Rotelli, Billi, Borsi, Capaccioni. All. Franchi.

BELVEDERE GROSSETO: Storai, Pecciarini, Marretti, Guglione, Batazzi, Gentili, Lorenzini, Amorfini, Tantone, Costanzo, Rispoli. A disposizione: Pini, Tozzi, Tosoni, Stampa, Yldiran. All. Cavaglioni. Arbitro: Cornello di Firenze. Rete: 1’pts Borsi.

Note: espulso Yldiran.