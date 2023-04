Coppa provinciale Professionisti Disco verde per il Tpt Pavimenti

Nel tabellone Professionisti della Coppa di calcio a 5 Uisp disco verde per la Tpt Pavimenti che torna al successo dopo un periodo avaro di risultati. I ragazzi di Torrini battono 9 a 5 il Cassai Gomme che con Parricchi e Ventirelli prova a frenare l’ascesa dei biancorossoneri. Bene anche l’Endurance Team di Meattini che si affida a Ciacci e Chechi per piegare 11 a 7 il Bivio Ravi (Pagano 3), mentre il Vets 8380 crea più di un grattacapo con Fabbri e Ciricillo al Bascalia, con Tichem ed Eftodi che però scrivono il 10 a 7 finale. Partita molto tirata tra Sporting Talamone e I Rigattieri Cdp, con la doppietta di Biozzi a determinar il 3 a 2 finale per il team della Baia, mentre l’Asd Real Prata Restauri, con Casaccia e Massini che risultano decisivi nel 7 a 6 ottenuto contro lo Sweet Kiss, nonostante le doppiette di Garofalo e Ferentzi. Infine, vittoria a tavolino della Pizzeria Ballerini sull’Fc Sciangai, per il seguente quadro dei quarti di finale: Muppet Etrusca Vetulonia-Bascalia, Sporting Talamone-Asd Real Prata Restauri, Pizzeria Ballerini-Tpt Pavimenti, Endurance Team- vinc. Montalcino-Fc Boccalone.