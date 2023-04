Coppa Professionisti, il primo trofeo della stagione lo alzano gli Young Boys

Vanno a segno al primo tentativo gli Young Boys che, da matricola, si portano a casa il primo trofeo della stagione di calcio a 7 202223: 2 a 1 contro il Nomadelfia nella finale di Coppa Professionisti di calcio a 5. Partono meglio gli Young Boys, che provano a prendere in mano le redini del gioco e riescono a sbloccare il match con l’attaccante Santiloni, abile a sfuggire alla marcatura del difensore e depositare in rete sull’uscita del portiere Daniele Neri. Samuele Neri, capocannoniere del torneo, fa la voce grossa in mezzo al campo: da una iniziativa del numero 8 la sfera giunge sui piedi di Beniamino Neri che da pochi passi riporta in equilibrio la contesa. Le due squadre si affrontano a viso aperto, con buone trame e tanto agonismo, ma sempre su canali di correttezza, al 16’ arriva poi la rete che fissa il risultato finale. Maida lavora bene una palla sulla destra, converge e, di sinistro, infila Daniele Neri sul primo palo. Nella ripresa gli Young Boys si affidano al controllo della gara puntando sul possesso palla per poi innescare le veloci ripartenze sull’asse Trabalzini-Santiloni. L’occasione più grande per il pareggio per il Nomadelfia è ancora sui piedi di Samuele Neri la cui conclusione a botta sicura viene stoppata, ma nel finale gli Young Boys, anche grazie alle maggiori rotazioni, sembrano avere più benzina, andando vicini al tris in due occasioni ancora con Maida: sul primo tentativo è superlativo il balzo di Daniele Neri, nella seconda, sull’assist di Santiloni, il match winner fallisce il tap-in da pochi passi.