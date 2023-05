Coppa Passalacqua, subito sorprese La Nuova riemerge e piega il Grosseto

La Coppa Passalacqua si apre con una sorpresa: la Nuova Grosseto piega il Grosseto per 3-2. Un risultato tanto difficile da prevedere quanto meritato dai ragazzi di mister Tollapi capaci di andare sotto di due gol per poi riemergere, pareggiare e dare il colpo definitivo a quelli di mister Corti. Un esordio da urlo per il torneo organizzato dal Milan Club Grosseto. Il calcio d’inizio è confezionato dalla coppia Elisabetta Teodosio, delegato provinciale del Coni, e il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. In avvio di gara errore in disimpegno della Nuova (13’), Generali è rapido nel trovare la via del vantaggio per l’1-0. Generali non perdona e dopo un’altra distrazione difensiva (22’), in diagonale segna un 2-0 che avrebbe potuto chiudere l’incontro. Il Grosseto, poi, crea altre situazioni pericolose fino al 38’ quando Colli gira di testa un pallone terminato fuori. Nella ripresa la Nuova prende le redini della gara, il Grosseto accusa. Fabbrucci (27’) segna con un pregevole pallonetto superando Laudicino per i 2-1. Al 31’ Fedi crossa al centro dove sbuca la testa vincente di Gabriele Coppolecchia, 2-2. La rabbia dei rossi si coagula nella fuga di Veglianti al 35’, para Bontà, nella punizione di Salvadori, respinta da Bontà, e la conclusione di Paccagni bloccata da Bontà. Nel primo minuto di recupero la Nuova inventa la rete del successo firmata ancora da Gabriele Coppolecchia.

GROSSETO: Laudicino, Amadii, Paccagnini, Presicci (32’ st Salvadori), Turbanti (23’ st Affabile), Passalacqua, Arrigucci (7’ st Fralassi), Begnardi, Generali, Tenci (19’ st Fregoli), Veglianti (7’ st Zarone). A disposizione: Santolini, Fommei, Nardi, Ibraimi. All. Corti.

NUOVA GROSSETO: Bontà, Colli (24’ st Bandiera), Batzu (15’ st Criscuolo), Tarassi, Barbetti, Bodron (24’ st Artino), G. Coppolecchia, Penco, Benetello, Mantiglioni (15’ st Fabbrucci), Camarri (30’ st Fedi). A disposizione: Recupero, A. Coppolecchia, Curti, Rosini. All. Tollapi.

Reti: 13’ Generali, 22’ Generali, 27’ st Fabbrucci, 31’ st G. Coppolecchia, 46’ st G. Coppolecchia.