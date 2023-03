Coppa amara per il Follonica Sconfitto 5-2 dal Voltregà

Secca e brutta sconfitta (5-2 il finale) per il Follonica sulla pista del Voltregà nella gara di andata dei quarti di finale di Wse Cup. Adesso al Capannino servirà vincere con quattro gol di scarto per conquistare la Final Four. Solo nel primo tempo, grazie a un grande Barozzi tra i pali, il Follonica riesce a reggere l’urto degli spagnoli. La squadra di Silva cerca di ribattere colpo su colpo al ritmo forsennato del Voltregà e addirittura passa in vantaggio con una bella azione di contropiede di Davide Banini. E’ lui che riparte e quando arriva di fronte al portiere lo batte in maniera semplice. Poi è solo Voltregà in pista: la squadra catalana, sospinta da un grande Vargas, guadagna metri ma Barozzi ferma tutti i tiri. Il primo tempo si chiude con tre pali per i padroni di casa e un Follonica arroccato dietro a cercare di salvare il risultato. Nel secondo tempo il team catalano si scatena e pareggia con Teixido su tiro incrociato dopo una bella azione con Molas. Ed è lo stesso attaccante ex Breganze che in tre minuti segna una doppietta approfittando di due espulsioni temporanee del Follonica (Cancela e Montigel). Teixido segna il vantaggio prima su rigore, poi allunga su punizione di prima e infine timbra il suo personale poker su una bella azione personale. Sul 4-1 il Follonica si scuote e Cancela, dopo un bello scambio co Marco Pagnini accorcia le distanze. Ma il Voltregà spinge e Molas, dopo un veloce contropiede, timbra il quinto gol. Cancela fallisce il 5-3 sul decimo fallo del Voltregà così come Marco Pagnini sul blu di Burgaya (ottimo il portiere Estrada). La sagra degli errori la completa Federico Pagnini che tira un rigore (blu ad Alonso) fuori dai pali e anche alto. Il tabellino: Barozzi (Irace); Bracali, D. Banini (1), F.Pagnini, M.Pagnini, Bonarelli, Cancela (1), Montigel. All. Silva.