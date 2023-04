"Consani", gara da brividi Col Magione sarà dura

Montagna da scalare nella ventiduesima giornata di serie B2 femminile di volley per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. Il team allenato da Rossano Rossi, con 20 punti in classifica, alle 21 al Palazzetto Atleti Azzurri d’Italia ospita il Tmmtorneria Ofocchiali, formazione di Magione, che ha 20 punti in più delle grossetane. Le umbre sono una squadra solida e forte in tutti i reparti e stasera non regaleranno nulla alle maremmane.

In casa Luca Consani c’è la necessità di vincere, per provare a rimanere dietro al Vbc Viterbo, attualmente salvo, che ha 5 punti in più rispetto alle grossetane. Quella di stasera è una sfida quasi proibitiva, ma la Pallavolo Grosseto nell’ultimo periodo ha dimostrato di avere carattere soprattutto contro le formazioni d’alta classifica ed è reduce da due vittorie nette, con Civitavecchia e Fossato che di fatto hanno reso più credibile l’impresa salvezza.

Sarà dunque una gara delicatissima per Santerini e compagne che non intendono avere rimpianti lungo questo cammino e non lasciare niente di intentato. Potrebbe esserci un palazzetto gremito per sostenere le ragazze di coach Rossano Rossi. Il programma: Piandiscò Valdarno-Emmegel Calenzano, Montesport Montespertoli-Timenet Empoli Pallavolo, Rinascita Volley-Ius Pallavolo Arezzo, Omac Active Cnc-Civitalad 3 Epc, Autostop Trestina-Battistelli Fossato, Pallavolo Grosseto Luca Consani-Tmmtorneria Ofocchiali, Vbc Viterbo-Bartoccini Fortinfissi.