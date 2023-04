"Consani": c’è solo un risultato

Sfida da vincere a tutti i costi per la Pallavolo Grosseto. Si gioca oggi la penultima partita di regular season nel torneo femminile di B2. Una sfida da dentro o fuori visto come le grossetane sono in zona retrocessione ed hanno bisogno di vincere le ultime due sfide sperando nei passi falsi del Vbc Viterbo. A scendere in Maremma, con inizio alle 17.30, oggi saranno le aretine del Piandiscò, ormai retrocesse: ma non per questo le ragazze di coach Rossano Rossi dovranno prendere l’impegno sotto gamba. Il programma della giornata: Tmmtorneria Ofocchiali-Timenet Empoli; Bartoccini Fortinfissi-Rinascita; Ius Arezzo-Montesport Montespertoli; Civitalad 3 Epc Civitavecchia-Emmegel Calenzano; Battistelli Fossato-Vbc Viterbo; Autostop Trestina-Omac Active. La classifica: Montespertoli 67, Timenet Empoli Pallavolo 58, Rinascita Volley 50, Tmmtorneria Ofocchiali 42, Autostop Trestina 40, Omac Active Cnc 39, Emmegel Calenzano 37, Ius Pallavolo Arezzo 35, Battistelli Fossato 30, Vbc Viterbo 29, Pallavolo Grosseto 29, Piandiscò Valdarno 22, Bartoccini Fortinfissi 20, Civitalad 3Epc Civitavecchia 6.