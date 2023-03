Concluso il torneo categoria Juniores Gabbiani è primo

Concluso il torneo juniores di tennis Uisp che ha visto la partecipazione di centinaia di giocatori in tutta la provincia di Grosseto. Sotto un timido sole di marzo nei campi del comitato Uisp di viale Europa di Grosseto si sono dati battaglia ragazzi e ragazze per la conquista del titolo provinciale. In campo maschile ha vinto Alessio Gabbiani, Asd Nuova Follonica, che in finale la spunta su Federico Sellari (Scansano Sport e Salute). Tra le ragazze vince Aurora Brini, Atp Piombinese, che in finale supera Asia Mazzuoli (Scansano Sport e salute). "L’augurio – afferma Claudio Gabbiani, coordinatore tennis Uisp – è che i nostri ragazzi continuino con l’entusiasmo e la voglia di giocare che hanno dimostrato fino ad oggi". Nella categoria A3 ha vinto Miriam Bocchino, comitato Uisp Ezio Scali, che ha superato in una finale combattuta per 7-6 7-5 Andrea Bellaveglia (Tc Bagno di Gavorrano). Adriana Biliorsi e Filippo D’Angella sono stati i due semifinalisti. Alla fine festa negli impianti di viale Europa, con le premiazioni effettuate dal presidente Uisp, Sergio Perugini.