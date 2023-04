"Con l’uomo in meno abbiamo giocato bene"

La conferma del terzo posto e due punti rosicchiati sulla Pianese. La vittoria esterna del Follonica Gavorrano sul campo del Città di Castello è stata più preziosa di quanto sembra. I ragazzi di Marco Bonura infatti hanno vinto da squadra vera, soffrendo e capitalizzando. "Il primo tempo è stato equilibrato e non è stato molto bello dal punto di vista tecnico – ha detto a fine incontro l’allenatore Marco Bonura –. Siamo andati in vantaggio e dopo abbiamo preso un gol evitabile, perché siamo stati un po’ leggeri in quell’occasione. Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, per assurdo abbiamo fatto meglio sotto l’aspetto della manovra e del gioco. Abbiamo creato e abbiamo fatto gol, ma abbiamo anche sfiorato il terzo gol con la traversa di Lorusso e con altre situazioni. Quindi devo fare un plauso ai ragazzi perché abbiamo fatto veramente bene nel secondo tempo, soprattutto in inferiorità numerica". È una vittoria importante anche per tenere il passo del Poggibonsi. "Eravamo obbligati a ottenere i tre punti se vogliamo continuare a lottare per il terzo posto – ha aggiunto l’allenatore che ha dovuto fare a meno del bomber Marcheggiani, rimasto fuori perché ha un fastidio muscolare–. Nel prossimo turno affronteremo il Seravezza Pozzi, una squadra che sta facendo bene. Come tutte le partite nessuno ti rigala niente, giocano bene a calcio, quindi adesso cerchiamo di recuperare un po’ di energie. Saremo un po’ contati davanti considerando anche la squalifica di Khribech che è stato espulso. Poi dopo ci sarà la sosta di Pasqua e il rush finale, quindi sarà importante fare i tre punti anche giovedì". Soddisfatto anche il presidente Paolo Balloni, più per il risultato che per il gioco. "Diciamo che non è stata una bella partita, ma la nostra qualità è emersa e abbiamo fatto la differenza – afferma –. Abbiamo realizzato due bellissimi gol, credo che la vittoria sia meritata. Sono quelle partite un po’ particolari, quelle trasferte un po’ sporche fatte di calcioni. Ma la nostra squadra è forte e anche stavolta lo abbiamo dimostrato. Non abbiamo rischiato troppo e abbiamo preso anche una traversa e creato diverse occasioni da gol, la differenza in campo si è vista".