Con il Tau sono mancati gioco e idee E’ un Grifone senza grinta e cattiveria

Appurato che il gol del Tau è stato segnato da Mancini (e non è autorete di Ciolli) fatto sta che contro la formazione lucchese il Grosseto ha dato vita a una prestazione scadente, caratterizzata da mancanza di lucidità per tutto l’arco della gara. L’aggravante consiste nel fatto che si trattava di un autentico "spareggio-salvezza". Eppure, nonostante l’elevata posta in palio, non abbiamo visto nei biancorossi, al di là della pochezza dal punto di vista tecnico e tattico (solo lanci lunghi senza azioni costruite e ragionate, mai una conclusione nello specchio della porta avversaria), quella determinazione, quella cattiveria e quella decisione indispensabili nell’affrontare match di questa importanza. E, poi, si è confermata anche a Poggibonsi la madornale ingenuità della retroguardia biancorossa sulle palle inattive che ha permesso a Mancini di realizzare il gol della vittoria. Ci sorprende, non più di tanto, il fatto che alla domenica i giocatori biancorossi non riescano a tradurre sul campo tutto il lavoro che viene svolto in settimana sotto la guida di mister Cretaz. Un altro interrogativo: come si può passare, nel giro di una settimana, dalla prestazione contro la Flaminia a quella contro il Tau? Inutile, ora, fare processi: a questo punto, quando mancano tre giornate al termine, l’essenziale è che i giocatori si calino nei panni di una squadra che deve salvarsi a tutti i costi per mantenere vivo il "Progetto Grosseto". E oggi dovrebbe arrivare la decisione della Corte sportiva federale d’appello sul ricorso presentato per la gara con la Sangiovannese.

P.P.