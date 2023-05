Colpo di scena, niente playout a San Sepolcro. Il Grifone non sa dove giocherà

Un altro colpo di scena in questa "strana" stagione del Grifone. "A San Sepolcro non si gioca domenica, ma non so ancora dove si giocherà". Così il direttore generale Filippo Vetrini, ieri sera, dopo che è "saltata" la scelta dello stadio aretino, che in un primo momento era stato indicato dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, come sede per il match di domenica, con inizio alle 16, sempre a porte chiuse. I biancorossi, assorbita, ma non troppo, la delusione per il mancato rinvio dei playout, ieri pomeriggio allo "Zecchini" hanno svolto la seduta di allenamento come tappa di avvicinamento alla "sfida" contro la Terranuova Traiana di mister Calori, un avversario sicuramente alla portata dei maremmani, che ha chiuso la regular season con 35 punti al terzultimo posto della classifica. Il Grifone, dunque, si gioca una stagione in una "gara secca" che prevede tempi regolamentari ed in caso di parità, i tempi supplementari senza andare ai calci di rigore. Il Grosseto, quindi, dalla sua parte ha due risultati su tre dal momento che ha riportato una migliore posizione in classifica terminando la regular season al sestultimo posto. Anche ieri pomeriggio i centrocampisti Cretella e Pasciuti e l’attaccante Giustarini hanno svolto un lavoro differenziato, ma la loro presenza sul terreno aretino dovrebbe essere scontata. L’allenatore Cretaz, dunque, potrà avere a disposizione tutti gli effettivi per una partita dalla quale il Grosseto deve trovare tutte le energie possibili per riuscire a centrare l’obiettivo della salvezza.