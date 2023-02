Col fanalino Montespaccato sarà imperativo vincere

Domenica allo "Zecchini" arriva il fanalino di coda Montespaccato. Appuntamento abbordabile anche se bisogna sempre ricordare che ogni partita ha una storia a sé e che, assai spesso, le partite vengono decise dagli episodi. Così il Grifone ha la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica prima di due gare assai impegnative: la prima in casa del Follonica Gavorrano e, poi, allo "Zecchini" contro il Livorno. L’allenatore Liguori ha a disposizione tutti gli effettivi, ad eccezione di Cretella, per cui come lui stesso afferma spesso "sono contento nell’avere problemi di scelta per l’abbondanza dei giocatori" anche se Liguori ha la tendenza ad essere un "conservatore". Per quanto riguarda il reparto offensivo non ci dovrebbe essere alcun problema: Gomes, Aleksic e Giustarini non si toccano. Passando al reparto difensivo, con Nannetti tra i pali, data per scontata la conferma di Crivellaro e Bruno sugli esterni, al centro vi sono tre giocatori per due posti: Ciolli, Bruni e Ferrante. I primi due dovrebbero essere i favoriti anche se Ferrante ha fatto bene. I due under, Messini e Moscatelli, possono ancora aspettare. Problemi di scelta, soltanto in teoria, per quanto riguarda la zona nevralgica del centrocampo dove accanto a Pasciuti e Battistoni il terzo posto se lo giocano Carannante e Diambo in quanto Caprioli non ha ancora la tenuta necessaria. Tutet considerazioni che nascono osservando i lavoro settimanale al "Palazzoli".