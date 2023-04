Cocco miglior giocatore del campionato, Saavedra chiude al quarto posto

Il ventisettenne Giulio Cocco, bomber del Gsh Trissino e stecca d’oro della serie A1 con 45 gol in 26 partite, è il vincitore del premio Mondo Hockey Mvp-Elking per la stagione 2022-2023. A decretare il successo dell’attaccante veneto e della Nazionale la giuria composta da 32 giornalisti e addetti ai lavori, che hanno partecipato da tutta Italia. Cocco ha ottenuto 1090 voti, precedendo il portiere argentino dell’Amatori Wasken Lodi Valentin Grimalt con 630 voti. Al terzo posto ex equo: il fantasista del Follonica Davide Banini e l’attaccante dell’Hrc Monza Julian Tamborindegui che hanno ottenuto 410 preferenze. Al quarto posto il capitano del Grosseto Pablo Saavedra con 200 voti e al quinto l’attaccante tedesco del Sandrigo Max Thiel con 190 voti. Cocco ha iniziato la carriera giovanissimo nel Valdagno, poi due stagioni a Breganze, due a Lodi, tre al Porto, e da due anni a Trissino. In Nazionale ha già partecipato a tre Europei e tre Mondiali. L’Mvp Mondo Hockey è targato Elking, la ditta di materiale tecnico dei fratelli Nobili di Follonica, arrivata alla quarta edizione. Grande soddisfazione per il capitano del Circolo Pattinatori Grosseto che veste la maglia biancorossa da quattro stagioni e proprio contro il Follonica ha segnato la rete numero 150. Fu lui il primo a scommettere in serie A2 nella crescita esponenziale della società del presidente Stefano Osti che dopo tre stagioni nella massima serie ha chiuso al quarto posto.