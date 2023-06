Circolo Pattinatori Grosseto, Secondi Posti per Under 11 e Under 13 nella Coppa Firs

Va in archivio la buona stagione del Circolo Pattinatori Grosseto. Qualche giorno fa si sono svolte le finali giovanili della Coppa Firs, che hanno confermato la società biancorossa ai vertici regionali. Sia la formazione Under 11, guidata da Fabio Bellan, che quella Under 13 (guidata da Stefano paghi ed Emilio Minchella) hanno chiuso la manifestazione di chiusura con un secondo posto, a conferma di quanto di buono avevano fatto vedere in campionato dimostrando di essere due dei gruppi più importanti della regione e dunque dell’intero panorama hockeystico nazionale. I più piccoli, guidati da Fabio Bellan, chiudono con il rammarico di non essere riusciti a mantenere il vantaggio nella gara decisiva con il Viareggio Hockey anche per colpa di qualche scelta arbirtrale da rivedere. A tutti va comunque un grosso applauso per la crescita mostrata in questi mesi. Questa la formazione Under 11: Sinjari, Buonriposi; Alice Sorbo, Bordan, Gabriele Sorbo, Amerighi, Uguzzoni, Spinosa. All. Fabio Bellan. Questa la formazione dell’Under 13: Conti, Sinjari; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alex Convertiti Mann, Pucillo, Boni, Turbanti, Civitarese, Della Posta. All. Stefano Paghi ed Emilio Minchella.