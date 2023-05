Circolo Nautico Maremma I piccoli, grandi velisti

Il Circolo Nautico Maremma porta di nuovo nelle nostre acque sport e divertimento. Tanti ragazzi da tutto il centro Italia hanno affollato il mare di Marina di Grosseto per partecipare alla Regata O’Pen Skiff. I 35 partecipanti alla regata zonale hanno portato a termine tre combattutissime prove, con vento medio di ponente di circa 10-15 nodi.

Questi i podi per le tre categorie concorrenti. Nella categoria under 12 primo posto per Gabriele Lizzulli (Circolo Nautico e della Vela Argentario), secondo Francesco Maria Costanzo (Circolo Nautico e della Vela Argentario), terzo Alessio Righetti (Club del Mare di Marina di Campo). Nella categoria under 15 primo posto per Mya Manigrasso (Circolo Vela Talamone), davanti a Borys Durkalets (Circolo Nautico Maremma) e Alessandro Serra (Circolo Nautico Maremma). Nell’under 17, primo posto di Niccolò Giomarelli (Club Velico Castiglionese – Castiglione del Lago), secondo Mavie Santos Ceccarelli (Club Velico Castiglionese – Castiglione del Lago) e terza Vittoria Ferrettini (Club Velico Castiglionese – Castiglione del Lago).

Soddisfazione espressa dal Presidente del Cnm Maurizio Marraccini- "La splendida location del Porto della Maremma, unita alla bellezza delle spiagge e del mare di Marina di Grosseto – dice il presidente –, hanno permesso di raggiungere un grande obbiettivo: la realizzazione di questo semplice ma bellissimo evento".