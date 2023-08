"Ciclismo: Trofeo Polesine, Gara Amatoriale per Tutti gli Atleti"

Si corre oggi il Trofeo Polesine, gara organizzata dal Team Marathon Bike. Ritrovo dalle 8 alle 9.15 al Bar La Curva del Grilli: partenza alle 9.30. Percorso interamente pianeggiante, che toccherà le seguenti località: Grilli, Lupo, Bozzone, Macchiascandona, Ponti di Badia, Strette, Grilli. Da ripetersi due volte. Poi i ciclisti proseguiranno sulla strada del Lupo, e con l’arrivo previsto sullo strappetto Giuncarico. La gara prevede la percorrenza di circa 60 chilometri. Saranno premiati i primi tre ciclisti delle seguenti categorie d’età: Elite sport (19-29 anni), M 1 (30-34 anni), M 2 (35-39 anni), M3 (40-44 anni), M4 (45-49 anni), M5 (50-54 anni), M6 (55-59 anni), M7 (60-64 anni), M8 (65 anni e oltre), donne categoria unica.

Sarà una giornata intensa per il movimento ciclistico, visto come nelle ultime settimane tantissimi amatori sono arrivati in Maremma per giocarsi le proprie possibilità di vittoria.