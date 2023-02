Ciclismo, Gentili e Capotosto vincono il Trofeo Bastione Maiano

Capotosto all'arrivo

Grosseto, 16 febbraio 2023 - Il Trofeo Bastione Maiano a Paolo Gentili del Team Vallone e Antonio Capotosto del Team Bike Emotion. Sono loro i vincitori della seconda tappa del “Corri in Provincia” di ciclismo su strada, trofeo Bastione Maiano, disputata a Ribolla. Nella prima partenza autentico dominio del Team Vallone che controllava la gara in tutte le sue fasi lasciando poco spazio alle fughe rintuzzando l’unica degna di nota quella promossa da Marco Giacomi e l’aretino Michele Lazzeroni che tra la località Pian Dei Bichi e il bivio di Montemassi riuscivano a racimolare circa 30 secondi di vantaggio. Ripresi i due fuggitivi, impressionante l’epilogo finale di Paolo Gentili. Il forte atleta di Cetona infatti prendeva la testa del gruppo a circa un chilometro dall’arrivo, mettendo tutti in fila gli avversari per poi batterli agevolmente in volata. Nella seconda partenza colpo a sorpresa nelle fasi finali della gara, di Antonio Capotosto che riusciva ad andare in fuga solitaria e mantenere una quindicina secondi di vantaggio sul gruppo andando a vincere a braccia alzate all’arrivo. Secondo Federico Colonna e terzo Leonardo Rondini.