Che festa allo "Jannella" Big Mat, arriva il Parma

Tutto pronto per la tripla sfida contro il Parma allo Jannella. Il Big Mat Bsc Grosseto, dopo lo strepitoso successo per 2-0 in gara tre contro la formazione emiliana, vuole bissare nella prima giornata di ritorno della poule scudetto.

"Dobbiamo scendere in campo – commenta Stefano Cappuccini, manager del Big Mat Bsc Grosseto – con grande serenità, consapevoli che gli avversari sono vicecampioni d’Europa, una delle tre migliori squadre italiane, e che scenderanno in campo con l’obbligo di vincere. Noi dobbiamo esprimere il nostro baseball, mettere la massima attenzione in ogni inning ed essere cinici nell’approfittare degli eventuali errori degli ospiti". Si comincerà stasera alle 20.30, mentre gara due e tre si giocheranno domani alle 16 e alle 20.30, sempre allo stadio Roberto Jannella. Stasera l’Under 12 del Villa Croci Bsc scenderanno sul diamante per festeggiare la vittoria del campionato regionale di categoria, a seguito di una stagione trionfale fatta di vittorie e di divertimento. "Sarà un momento davvero speciale – commentano il manager Cristian Bordo e il coach Davide Piccoli –. Le nostre piccole pesti hanno disputato una stagione formidabile e poter salutare e celebrare la vittoria del campionato in uno dei teatri di baseball più importanti d’Italia sarà un grande onore per tutti quanti".