Che beffa per il Sant’Andrea

Un punto solo per le due formazioni maremmane impegnate nel girone C di Promozione. Sconfitta che brucia per il Sant’Andrea. Il team di mister Michele Cinelli, in grado di pareggiare e rimontare il Saline sul 2-1, ha ceduto nel finale "regalando" di fatto i tre punti al Saline per una sconfitta molto dolorosa soprattutto in ottica salvezza. Pareggio indolore invece per l’Atletico Maremma sul difficile campo del San Miniato. Un punto che serve a muovere la classifica, in vista del rush finale di stagione.