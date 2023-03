C’è il recupero tra Paganico e Marsiliana

Tornano in campo oggi Paganico e Marsiliana. Le due formazioni maremmane, impegnate nel campionato di Terza categoria, si sfidano oggi alle 14.30 allo stadio Uzielli di Paganico dopo il rinvio di domenica dovuto ad un lutto che aveva colpito la società di casa. La sfida, valida per la ventunesima giornata del campionato, era in programma domenica. Ma nel fine settimana era venuto a mancare il babbo dell’allenatore del Paganico, Federico Amedei, così la società bianconera, d’accordo con la Marsiliana, aveva chiesto il rinvio urgente della sfida. La Figc Grosseto ha accolto la richiesta e rinviato ad oggi l’incontro. Una partita molto delicata, visto come la Marsiliana capolista sarà all’Uzielli di Paganico, contro una formazione che ambisce ad un posto nei playoff. Sarà quindi una sfida aperta ad ogni risultato, visto come le due formazioni potrebbero non essere al completo, visto l’impegno infrasettimanale.