Campionato nazionale, Tiziano Lori chiude al quarto posto di categoria

Tiziano Lori quarto di categoria al campionato nazionale di duathlon. Grande risultato per l’atleta di Roccastrada che era impegnato al Campionato Italiano in Lombardia. La gara per Tiziano Lori, classe 1988 categoria senior S4, neo acquisto per l’associazione Triathlon Grosseto, prevedeva 10 chilometri di corsa, 40 chilometri di bici e nuovamente 5 chilometri di corsa. Tiziano Lori è partito subito con una media di passo a 3.35 cercando di mantenere energie utili alla sua specialità di bici. "I primi dieci chilometri sono stati impegnativi – spiega –, era un percorso molto tortuoso tra asfalto e sterrato. Questo mi ha portato a chiudere la prima frazione in decima posizione di categoria". La frazione dei 40 chilometri di bicicletta ha visto l’atleta maremmano recuperare molte posizioni, fino a chiudere in terza posizione. Poi negli ultimi 5 chilometri di corsa ha guadagnato la seconda posizione con un passo incredibile a 3.42. Posizione che purtroppo ha dovuto cedere scivolando sugli ultimi metri. Fotofinish per due atleti che precedevano Lori che hanno fatto segnare lo stesso tempo. Poi per qualche ragione tecnica gli è stato assegnato il quarto posto di categoria e il ventisettesimo assoluto su 620 partecipanti.