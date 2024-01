CAMpionATI toscani indoor. L’Atletica Grosseto Banca Tema conquista quattro titoli regionali giovanili

Buona la prima della nuova stagione per i marciatori dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Nei campionati toscani indoor, a Marina di Carrara, i biancorossi festeggiano quattro titoli regionali giovanili con una serie di prestazioni convincenti. Al maschile sui 5000 metri della categoria promesse, dedicata agli under 23, conquista il successo Thomas Borzi nel tempo di 22’15’’49 che vale il nuovo record personale. Sulla stessa distanza, ma tra gli under 18, si migliora anche Filippo Gorelli per diventare campione regionale allievi in 23’53’’58. Vittoria tra le donne per Arianna Cipriani, prima nei 3000 juniores con 16’45’’98 ritoccando a sua volta il proprio limite. È un dominio quello di Riccardo Rabai nei 2000 cadetti in 9’07’’48 che abbatte il primato societario con oltre quaranta secondi di vantaggio nei confronti degli avversari e si mostra in crescita sul piano tecnico, in vista dei prossimi impegni a livello nazionale, mentre si piazza quinto Paolo Pifferi in 10’11’’60. Tanti progressi che rappresentano un ottimo segnale per il gruppo di atleti allenati dal coach Fabrizio Pezzuto. Nella gara dei 3000 allieve finisce terza Alice Pantalei (18’07’’44), invece nei 2000 cadette ottavo posto di Arianna Pezzuto (11’25“89) e decima Greta Vagaggini, al suo primato di 11’49“40. Dalla trasferta nell’impianto al coperto di Carrara Fiere arrivano altri risultati di spessore. Nella velocità medaglia di bronzo per Vittoria Delmirani sui 50 allieve con il record personale di 7“05 dopo aver corso il primo turno in 7“16 davanti a Vanessa Tedde, quinta con 7“30 (in batteria 7“27). Tra le juniores quarta Giulia Colli nei 50 metri, realizzando due volte il crono di 7“02.