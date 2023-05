Campionati europei, argento per Pisano Il giovane della Fight Gym sul podio in Armenia

Jonathan Pisano argento agli europei youth. Sono terminati gli Europei youth di pugilato svoltisi a Yerevan in Armenia e Jonathan Pisano, pugile della Fight Gym Grosseto allenato dal maestro Raffaele D’Amico con tutto il suo staff tecnico e supportato dal presidente Amedeo Raffi ha concluso l’avventura con un bell’argento al collo. Il percorso del torello maremmano è stato esemplare. I campionati europei sono iniziati con la vittoria ai punti sul pugile polacco Kruczkowski, proseguono sovvertendo tutti i pronostici con l’affermazione sul favorito del torneo il russo Zavgorodinii in un confronto esemplare tutto all’attacco, continuando con la vittoria ai punti sul bielorusso Duhar. Campionati che terminano con un prezioso argento per il diciottenne grossetano che fa esultare tutta la palestra grossetana consapevole che la strada è aperta verso altri traguardi iridati.