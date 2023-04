Caldana-Alberese, prove di playout

Con due giornate alla fine del torneo e 6 punti in palio Argentario e Manciano giocheranno a distanza una sfida a suon di nervi per la vittoria del girone D di Seconda categoria. Oggi la capolista Argentario sarà in quel di Campagnatico contro un avversario fuori dai giochi, ma che non regalerà nulla. Dietro, il Manciano, staccato di 4 punti, attende un Roccastrada già salvo. Il Sorano, terzo, oggi invece ospita il Rispescia, nel tentativo di colmare la distanza dal Manciano per non essere tagliato fuori dai playoff. In ottica salvezza, Caldana-Alberese pare un preludio di playout. Ma molto dipenderà dal match tra Virtus Amiata e Scarlino. Il programma: girone C, Ribolla-La Cantera Acli Gabbro, Riotorto-Montieri; girone D, Caldana-Alberese, Campagnatico-Argentario, Castell’Azzara-San Quirico, Cinigiano-Santa Fiora, Manciano-Roccastrada, Nuova Grosseto-Marina, Sorano-Rispescia, Virtus Amiata-Scarlino.