Calcio a 5: oggi incontro fondamentale. Sfida salvezza a Prato per l’Atlante Grosseto

Altra sfida salvezza per l’Atlante Grosseto in trasferta contro il Prato Calcio a 5. Scontro diretto nel campionato di A2 di calcio a 5, per evitare la retrocessione. Dopo la sofferta e meritata vittoria contro la Roma 3Z History di sabato scorso al Palabombonera, l’Atlante Grosseto, di mister Ivo Jukic (nella foto), al suo primo successo con i biancorossi, oggi alle 16 i biancorossi giocano la settima di ritorno a Prato. "Le vittorie portano non solo i tre punti ma anche serenità per affrontare la prossima partita – dice l’allenatore Ivo Jukic –. Sarà una trasferta difficile su un campo che conosco molto bene. Siamo senza El Johari che è un giocatore molto difficile da sostituire e tutto il gruppo dovrà dare qualcosa in più. Le due nostre ultime partite casalinghe – chiude il mister – sono state molto buone, anche se ci manca almeno un punto contro il Bologna che avremmo meritato, ma ora è tempo che incominciamo ad esprimere tutto il nostro valore e il livello di gioco anche in campo esterno".