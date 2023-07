Calcio a 5 A2, Alessandro Izzo sarà ancora il tecnico dell'Atlante

Grosseto, 20 luglio 2023 - Alessandro Izzo sarà ancora l’allenatore dell’Atlante Grosseto. Dopo il salto di categoria dalla B alla A2 di calcio a 5, il tecnico piombinese sarà ancora sulla panchina della formazione grossetana. Si tratta dell’undicesima stagione per Izzo con l’Atlante: sette da giocatore e quattro da allenatore. Lo stesso Izzo era stato inserito nell’elenco dei tecnici del Gran Galà del Futsal Toscano. Dopo aver raccolto i voti dei capitani e degli allenatori delle squadre partecipanti ai campionati di serie B, serie C1, serie C2 A, B e C, Under 19 Nazionale e Regionale, Under 17 e Serie C Femminile, Izzo era tra i più votati. Votano gli allenatori e i capitani delle squadre, che possono esprimere al massimo tre preferenze per ruolo. Il primo nominato riceverà 5 punti, il secondo 3 ed il terzo 1. Al termine delle votazioni saranno resi noti i cinque giocatori, portieri e allenatori più votati per ogni campionato. Da queste cinquine usciranno i primi tre classificati che saranno resi noti durante la serata delle premiazioni. E dopo l'ufficialità del rinnovo di mister Alessandro Izzo l’Atlante Grosseto ha annunciato che Nicola Stagnaro sarà il nostro preparatore atletico anche nella stagione 2023-2024.