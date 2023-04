Buralli sempre più bomber Il Castiglione travolge il Matera

La trasferta domenicale a Matera per la Blue Factor, contro la Decom, è finita con un bel sorriso per il quintetto castiglionese: i biancocelesti alla fine hanno vinto per 8-3. La coppia Gigi Brunelli e Federico Buralli hanno saputo ben gestire la gara e la panchina. Una vittoria quella di Saitta e soci che riporta la squadra del presidente Marcello Pericoli al secondo posto solitario in classifica nel girone B. Dopo 4’ Piozzini abbatte Brunelli: dal tiro libero Buralli fa secco El Haouzi dopo la corta respinta. Brunelli raddoppia in power play. Bigatti poco dopo sfrutta l’assist di Antezza e sul secondo palo supera Saitta. Ancora Buralli cannoneggia e batte Lanza per il 3-1. Ottanta secondi e ancora Buralli scende da sinistra e infila l’angolino opposto con un preciso diagonale, 4-1. Montauti da fuori per il 5-1 maremmano. Ad inizio ripresa Antezza si gira al limite dell’area e infila sotto la traversa, 5-2. Poi ancora una doppietta di Buralli e Perfetti per la festa tutta dal colore biancoblù.