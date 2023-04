Bsc Under 18, partenza super Successo contro il Bc Livorno

È veramente un’ottima partenza quella della Villa Croci Bsc Grosseto Under 18 che, dopo aver vinto nella gara di esordio a Castiglione della Pescaia, si è imposto 6-5 contro il Livorno, allo Scarpelli. "Siamo davvero soddisfatti – commenta Danilo Biagioli, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 18 – della vittoria, anche perché avevamo solo tredici giocatori a disposizione. Abbiamo affrontato una bella squadra, molto competitiva e sapevamo che non sarebbe stato semplice imporre il nostro baseball. Ma i ragazzi sono stati davvero concentrati e le prestazioni sul monte di lancio di Mangani, Di Pietro e Lisci si sono rivelate fondamentali". Di Pietro, autore di un’ottima performance, ha registrato in tre inning ben otto strike out e un eliminato in prima base. "La squadra – prosegue Biagioli – sta crescendo allenamento dopo allenamento, nonostante le tante assenze, come quella di Miglianti al quale auguro un rapido recupero. Voglio inoltre ringraziare il manager dell’Under 15, Daniele Secciani, per averci ‘prestato’ ben quattro giocatori per la gara contro il Livorno".