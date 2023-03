Bsc Under 18 partenza alla grande Etruscan Fighters ko

Un debutto stagionale da incorniciare per il Villa Croci Bsc Grosseto under 18. I giovani talenti biancorossi, guidati dal manager Danilo Biagioli, si sono imposti 7-4 contro gli Etruscan Fighters. "Siamo partiti con il piede giusto – commenta Biagioli – anche se gli avversari ci hanno messo sotto per 2-0 nel primo inning. Ho visto una buona reazione da parte della squadra". Il derby, giocato a Castiglione della Pescaia, ha registrato molti cambi e rotazioni per la formazione di Biagioli, con ben tre lanciatori, Di Pietro, Lisci e Giorgeschi, che si sono alternati sul monte di lancio. "Ci tenevamo a cominciare con una vittoria – conclude Danilo Biagiol –. Adesso abbiamo una settimana di tempo per preparare la prossima gara, consapevoli che dobbiamo crescere ancora molto per continuare a vincere e sviluppare un buon baseball".