Bsc, un successo continuo L’Under 12 ora fa paura

Gli Under 12 del Villa Croci Bsc Grosseto, guidati dal manager Cristian Bordo, continuano a vincere. Tra le mura amiche dello stadio Simone Scarpelli, gli "enfants prodiges" biancorossi si sono imposti per 21-2 contro il Chiantella, registrando un’altra grande prestazione. "Abbiamo giocato – commenta Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto Under 12 – con la mentalità giusta. Siamo stati in partita fin dal principio, consapevoli che dovevamo esprimere al meglio il nostro baseball. Il risultato di oggi passa da un’ottima prestazione corale del roster, ma voglio sottolineare anche le due buone performance di Secciani e Guidotti sul monte di lancio". Bene anche l’attacco con Secciani che sigla un fuoricampo interno e le prime due battute valide di Marzano all’esordio in campionato. Il prossimo appuntamento per gli under 12 sarà domenica 23 aprile a Firenze, alle ore 10.30, contro la Fiorentina. È stata invece rinviata per pioggia la gara degli Under 15 del Villa Croci Bsc Grosseto sul campo di San Casciano Val di Pesa. Il match sarà recuperato nelle prossime settimane. Successo anche per la formazione nella categoria Under 18: dopo aver vinto nella gara di esordio a Castiglione della Pescaia, si è imposto 6-5 contro il Livorno, allo stadio Simone Scarpelli.