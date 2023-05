Bsc Grosseto, doppia sfida al Sala Baganza. Piccioli: "Match chiave della stagione"

Tutto pronto per la doppia sfida contro il Sala Baganza. Il Big Mat Bsc Grosseto vuole mantenere la testa del girone D, chiedendo anche il supporto a tutti i tifosi biancorossi che per l’occasione entreranno gratuitamente allo stadio Simone Scarpelli. "Abbiamo deciso – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente e direttore sportivo del Big Mat Bsc Grosseto – che l’entrata delle due gare sarà totalmente gratuita. Vogliamo che i tifosi, gli appassionati e gli amanti del baseball vengano allo stadio per supportare i colori biancorossi, alimentando quell’entusiasmo fondamentale per tentare di raggiungere la poule scudetto". I due match si giocheranno oggi alle 11 e alle 16, allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto. "Saranno due sfide importantissime – prosegue Roberto Piccioli – Oggi ci giochiamo un altro passaggio chiave della stagione e per questa ragione invitiamo tutti i grossetani con le loro famiglie a venire allo stadio per dare una mano ai nostri ragazzi". Mentre la prima squadra del Big Mat Bsc Grosseto si gode il primo posto le giovanili biancorosse continuano a riscuotere successi nei rispettivi campionati. L’Under 12 del manager Cristian Bordo si sono imposti per 12-0 contro i Seagulls, allo stadio Simone Scarpelli. Bene anche il Villa Croci Bsc Under 15 che si è aggiudicato per 17-5 il match contro l’Arezzo. "Abbiamo disputato – dice il manager Secciani - una gara attenta in difesa e solida nella fase offensiva, registrando tredici valide in sei turni".