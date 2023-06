Bsc Grosseto Big Mat e Parma si affrontano oggi, Villa Croci Bsc Under 18 vince 10/10!

Si chiude oggi al "Cavalli" di Parma la triplice sfida tra il Bsc Grosseto Big Mat e i padroni di casa del Parma. Il manager Cappuccini consegnerà la pedana a Sireus e Artitzu nella gara pomeridiana e a Doba e Acosta nella gara sotto i riflettori. Invariata il resto della formazione con tutti gli effettivi che sono a disposizione dello staff tecnico biancorosso, pronto, dopo il tris con il Senago a vendere cara la pelle e rimanere attaccati a quel quarto posto che significa quarti di finale dei playoff. Intanto la formazione giovanile del Bsc Grosseto Under 18 sta andando alla grande. Il "Villa Croci Bsc" chiude con un successo la regular season, firmando la decima vittoria su dieci gare disputate. I biancorossi si sono imposti per manifesta in cinque inning per 12-2 contro i Lancers di Lastra a Signa. "Siamo davvero soddisfatti – commenta Danilo Biagioli, manager del Villa Croci Bsc Grosseto Under 18 – dell’ottima prima parte di stagione dei ragazzi. Siamo scesi in campo con la giusta mentalità, facendo del turnover e variando i ragazzi in diversi ruoli. Adesso dobbiamo continuare a lavorare con massimo impegno, consapevoli che i play-off saranno un percorso molto complesso".