Bsc, due sconfitte contro la Fiorentina. Ottimo il cammino della formazione Under 13

Continua il processo di crescita della prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto in B. Le ragazze hanno giocato due ottime partite sul diamante della Fiorentina, squadra che mira alla vittoria in campionato e che si è imposta per 8-2 e 8-4. "Abbiamo disputato due match con grande orgoglio e determinazione – commentano Elga Vannelli, manager del Big Mat Bsc Grosseto di softball, e il coach Paolo Verrecchia -. Le ragazze stanno crescendo di settimana in settimana e siamo convinti che nell’arco della stagione ci prenderemo grandi soddisfazioni". Da sottolineare, oltre alla buona prestazione corale delle biancorosse che in gara due vincevano per 4-0 fino al quinto inning, le performance di Franceschelli e Verrecchia in pedana. Il prossimo appuntamento per il Big Mat Bsc Grosseto di softball sarà domenica contro l’Anzio allo Scarpelli. È invece un cammino perfetto quello compiuto sino a qui dalle Under 13 del Big Mat Bsc. Le "pink pesti" guidate dal manager Fiorenzo Cappuccio si sono imposte per 10-2 contro il Firenze softball, grazie anche all’ottima prestazione di Viola De Gennaro in pedana. "Siamo davvero fieri delle nostre ragazze – spiega Fiorenzo Cappuccio, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 13 -. La nostra forza è l’entusiasmo e il coinvolgimento di tutto il gruppo, senza mai dimenticare di divertirci e di crescere sportivamente e umanamente".