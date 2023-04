Bsc, doppia sconfitta che fa male Bene l’Under 13 contro il Padule

È stata una giornata complessa per il Villa Croci Bsc Grosseto di softball in serie B contro il Valmarecchia. Allo "Scarpelli" sono arrivate due sconfitte: 12-0 e 16-6. "La nostra crescita – commentano Elga Vannelli, manager del Villa Croci Bsc Grosseto di softball, e il coach Paolo Verrecchia – passa anche da partite come queste. Il roster è composto quasi interamente da ragazze molto giovani ed è naturale che serva più tempo per rodare i meccanismi. Siamo fiduciosi". Il prossimo appuntamento sarà domenica contro la Fiorentina. Vincono e si divertono le "bimbe" del Villa Croci Bsc Grosseto Under 13. Le biancorosse del manager Fiorenzo Cappuccio, coadiuvato da Franca Pastorini e Paul Childers, hanno battuto 16-13 il Padule, allo stadio Simone Scarpelli.

"Siamo davvero felici – spiega Fiorenzo Cappuccio, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 13 – della prestazione corale delle ragazze. Nonostante fossimo all’inizio della stagione, sono state fin da subito attente e dinamiche, con tanta voglia di divertirsi e di giocare un buon softball".