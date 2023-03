Bonura: "Peccato C’è mancato un po’ di mordente"

Un passo falso che è costato il terzo posto. Il ko col Ghiviborgo del Follonica Gavorrano ha permesso al Poggibonso di prendersi la terza piazza, a scapito proprio del team di Bonura. "E’ stata una partita un po’ strana per via degli episodi e per i gol subìti – dice il tecnico Marco Bonura – arrivati il primo da un nostro infortunio e il secondo e il terzo da due ripartenze. Noi siamo mancati un po’ nell’aspetto di vincere qualche duello, sia offensivo che difensivo. Come partita non è stata brutta, ma ci è mancato un po’ di mordente. Abbiamo avuto grosse occasioni, soprattutto nel nostro miglior momento quando il punteggio era sul 2-1, quando sembrava che loro facessero fatica". Invece i biancorossoblù hanno preso gol su contropiede: una rete che ha tagliato le gambe. "Abbiamo anche avuto le situazioni per riaprirla di nuovo subito – prosegue – è un peccato che il 3-2 sia arrivato alla fine. Comunque il Ghiviborgo ha fatto la sua partita, dobbiamo accettare il risultato del campo e andare avanti. L’infortunio di Marcheggiani un po’ mi preoccupa, mentre Pignat è uscito per un affaticamento. Dopo il matchcon il Terranuova Traiana ci sarà la sosta, vedremo le loro condizioni dopo gli esami".