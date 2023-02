Bonura: "Grande inizio di gara" Il bomber: "Partita speciale"

"Bellissimo primo tempo con il doppio vantaggio mentre nella ripresa con la partita sotto controllo siamo un po’ calati anche perché il Grosseto è cresciuto e dopo il loro gol abbiamo un po’ sofferto". Il tecnico Marco Bonura è felice anche perchè è la prima vittoria nel nuovo anno dopo quattro pareggi consecutivi. "Vittoria meritata con una squadra importante come il Grosseto in una gara dove emotività e adrenalina sono aumentate. E proprio in questo tipo di gare i ragazzi riescono a dare qualcosa di più. Con questo successo ora siamo più tranquilli e la classifica è più salda". E agli onori della cronaca ancora una volta il bomber Francesco Marcheggiani autore della doppietta vincente. "Una vittoria importantissima perché arriva dopo quattro pareggi. Nel finale abbiamo un po’ sofferto dopo un primo tempo brillante. Quella contro il Grosseto una partita speciale e molto sentita". "Sono contento per il successo e per i miei compagni – sottolinea il capitano Emilio Dierna – per questa vittoria meritata. Nostro bel primo tempo, poi nella ripresa ci siamo abbassati un po’ troppo anche se il loro gol è stato casuale. Faccio un in bocca al lupo al Grosseto. E’ un campionato complicato livellato verso il basso dove bisogna adattarsi ed avere umiltà".