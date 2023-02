Una prestazione che non fa ben sperare in vista del derby di domenica col Grosseto. Ad Orvieto c’è stato un passo indietro, a livello di atteggiamento, per il Follonica Gavorrano. Il pari con l’Orvietana ha acceso qualche campanello d’allarme in casa mineraria, visto che ultimamente i risultati arrivano a singhiozzo. "Nel primo tempo abbiamo avuto un atteggiamento da ‘femminucce’, siamo stati sempre a lamentarci. A buttarci in terra. Reclamavamo falli e non abbiamo giocato – ha detto a fine incontro il tecnico Marco Bonura –. L’Orvietana invece ha giocato, ci è mancato furore agonistico e se manca la voglia di lottare su ogni pallone, poi diventa tutto difficile. Soprattutto contro squadre che devono salvarsi. Così facciamo fatica. Dobbiamo cambiare testa".

Minerari sottotono. Sia mentalmente, che fisicamente. Con i biancorossoblù troppo belli a vedersi, ma poco cinici. E spesso in balia dell’Orvietana che ha saputo scendere in campo con maggiore forza fisica e volontà di portare a casa i tre punti. "Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanto, anche a livello tecnico – ha continuato l’allenatore -. Anche nelle giocate. Potevamo gestire meglio la palla in alcune circostanze". Meglio senza dubbio nella ripresa, anche se i minerari hanno rischiato comunque di subire le offensive degli umbri.

"Almeno nel secondo tempo abbiamo avuto una bella reazione – ha continuato il tecnico –. Abbiamo pareggiato. Anche se abbiamo rischiato ci abbiamo messo qualcosa in più rispetto alla prima frazione. Però nel finale ci siamo scollegati. Dovevamo tenere palla con gli attaccanti, ma questo non è successo ed abbiamo sofferto. Salviamo solo l’atteggiamento. A volte essere troppo ‘bellini’ non serve a niente, dobbiamo essere più cinici. In vista della prossima partita col Grosseto spero ci sia un approccio diverso".

