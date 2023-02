Saranno tre i rappresentanti della Maremma al primo raduno della nazionale Under 23. Su segnalazione del Commissario Tecnico, Alessandro Bertolucci, in vista della partecipazione al campionato Europeo in programma a Paredes, Portogallo, dal 3 al 8 aprile, gli atleti sono convocati per il raduno di preparazione e selezione che si svolgerà a Recoaro Terme dal 26 al 28 febbraio 2023. Serse Cabella (Circolo Pattinatori Grosseto), Oscar Bonarelli e Francesco Banini (Follonica) rappresenteranno l’hockey maremmano con buone chance di arrivare poi alla convocazione definitiva. Questo il resto della rosa. Portieri: Tommaso Bernardelli (Sandrigo), Filippo Fongaro (Monza), Nicolò Salines (Correggio). Difensori: Morgan Antonioni (Lodi), Andrea Borgo (Forte), Matteo Galimberti (Monza), Pietro Lazzarotto (Sandrigo), Elia Petrocchi (Forte). Attaccanti: Marco Ardit (Monza), Gabriele Gavioli (Monza), Luca Lombardi (Forte).