Boccalone e Palmas In testa in Seconda

Sarà con molta probabilità corsa a due in testa al girone A di Seconda Divisione di Grosseto, con Fc Boccalone e Las Palmas Ristopub che rimangono a braccetto al primo posto. Tre punti senza scendere in campo per la squadra di Cazziolato che vince a tavolino contro l’Fc Sciangai, mentre il Las Palmas sprigiona tutto il proprio potenziale nel 12 a 4 calato sul Su Cuvile, dove Belhijou, Seyf e Marra vanno in gol a ripetizione. In salita le quotazioni dell’Immobiliare Rossi, con le doppiette di Iazzetta e Ortis a determinare il 5 a 4 sull’Fc Gilema (Lardaloro 2), ma anche il Calcioshop sta provando una rimonta pazzesca per entrare nei playoff: 5 a 0 e clean sheet contro l’Endurance Team, timbrato dalla coppia Pratesi-Cavazza. Riposava l’Angolo Pratiche. Nel gruppo B di Seconda Divisione invece i giochi sono già tutti fatti e il Pathetic Fc si laurea campione con tre giornate di anticipo. Subito a segno il team di Trombetta al primo anno di attività nella Uisp, con un percorso in campionato praticamente senza macchia, ad eccezione di un pareggio. Merito di una squadra di qualità con Trombetta e Argenti a dirigere le operazioni difensive, Borghino ad ispirare e segnare e Casacci, Magini e Pasquini a trovare i varchi giusti, insieme all’ultimo acquisto Trabalzini che ha dato il boost finale nelle ultime giornate, come nel 5 a 3 contro lo Sweet Kiss dove l’attaccante ha siglato una tripletta. Alle spalle della vincitrice, bagarre playoff con gli Underdogz che battono 14 a 7 i Wild Boars (Moroni 3) con Corridori, Cappuccini, Mucci e Vinerba sugli scudi e mantengono la seconda piazza, mentre il poker di Parricchi permette al Cassai Gomme di risolvere di misura (4-3) la sfida contro il Professione Casa. Vittoria stretta anche per il Baraonda di Baccetti, che supera 3 a 2 il Bivio di Ravi, mentre alla lotta si unisce anche il Vets 8380 che ha la meglio 12 a 8 contro l’Asd Real Prata Restauri.