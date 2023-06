Big Mat Bsc Grosseto Under 13 e Under 18 di Softball, Prestazioni Positive Nonostante le Sconfitte

È stata una settimana ricca di gare per il softball del Big Mat Bsc Grosseto. Le Under 13 si sono imposte 10-9 contro il Firenze, cedendo invece il passo due giorni dopo contro il Pisa Tower per 11-10 a Livorno. "Le ragazze – commenta Fiorenzo Cappuccio, manager del Big Mat Bsc Grosseto Under 13 – sono in continua crescita. Intorno a loro si è creata un’atmosfera positiva e familiare che le aiuta nello scendere in campo con maggiore serenità e voglia di divertirsi". Da sottolineare le prestazioni di Viola De Gennaro in pedana e di Lily Childers e Natascia Aquilani in battuta. Il prossimo appuntamento per le under 13 biancorosse sarà contro il Firenze softball. Nel turno infrasettimanale non riescono a imporsi le Under 18 del Big Mat Bsc di softball contro le Nuove pantere di Lucca. Nonostante l’ottima prova di Franceschelli in pedana e di Zaccanti, Marianello e sempre Franceschelli in battuta, la squadra avversaria si è aggiudicata la gara per 6-5 all’ultimo inning. "Abbiamo mantenuto il vantaggio – spiega Paolo Verrecchia, manager del Big Mat Bsc Grosseto Under 18 di softball – fino all’ultima ripresa, ma una piccola sbavatura in difesa ci è costata la sconfitta. Questo però non deve affatto demotivarci, anzi deve incentivare la nostra voglia di crescere e di migliorarci, consapevoli che possiamo imporre il nostro baseball contro chiunque e fornire ottime performance".