Biancorossi superlativi, grande successo Il San Miniato è ostico ma deve cedere

Altra bella ed entusiasmante partita per la Pallacanestro Grosseto nel campionato di Promozione: i biancorossi hanno vinto 72-63 in casa contro San Miniato. Stavolta gli avversari erano una corazzata che in campionato ha perso solo quattro partite e si trova tra le prime quattro posizioni valevoli per la promozione in serie D. La partita si è dimostrata difficile, con continui ribaltamenti nel punteggio e con San Miniato che era anche riuscita a recuperare ogni parziale preso grazie anche a delle medie al tiro veramente elevate.

Ancora una volta però la grande prova difensiva dei ragazzi grossetani ha permesso di arrivare al tiro con più serenità e di riuscire nei minuti finali a dare lo strappo per vincere la gara.

Pallacanestro Grosseto: Massai, Casanova 8, Ciacci 8, Malentacchi 6, Dolenti, Perfetti 4, Franzese 17, Zucchini, Barabesi 5, Erman, Conti 12, Terrosi 10 Coach Manganelli.

A livello giovanile, inizia con una bella vittoria la fase Titolo Toscano per gli Under 17 Gold: in via Austria i grossetani hanno battuto 55-49 Prato.

Pallacanestro Grosseto: Chinellato 27, Zaganjori 11, Boncompagni, Ginesi 8, Bucciantini 2, Conti, Caziolato, Frosolini 4, Bisanti 3, Corridori, Angelini. Coach Di Patria.