Biancorossi sconfitti dal fanalino Wolf Pistoia

Finale di stagione da dimenticare per la Gea Basketball Grosseto. La formazione maschile di serie D ha perso (66-62) sul campo del fanalino Wolf Pistoia ed è fuori dai playoff. Nel primo tempo, pur con alti e bassi, Furi e compagni hanno tenuto in mano il pallino del gioco, andando all’intervallo con quattro punti di vantaggio, dopo aver chiuso il primo quarto sopra di due. Nella ripresa i pistoiesi hanno ribaltato la gara. Un ko inatteso, anche se ormai la squadra, che ha dovuto fare a meno anche di Ricciarelli (oltre che di Mari, Biagini, Roberti e Canuzzi) non ha più niente da chiedere alla stagione.

WOLF PISTOIA: Fantini 5, Ferretti 5, Amerighi 3, Leone, Torrini, Martini 17, Aquili 6, Zardo 22, Serafino, Evotti 8, Giusti, Meoni. All. Francesco Tasselli. GEA GROSSETO: Bambini 3, Morgia 12, Furi 7, Delfino 2, Simonelli 2, Scurti 20, Romboli, Mazzei 3, Baccheschi, Piccoli 14.