Biancorossi al lavoro per la sfida più attesa

Doppia seduta di allenamento ieri al "Palazzoli" per i biancorossi di mister Roberto Cretaz che si avvale della collaborazione del preparatore atletico Nicola Stagnaro. Per Ciolli e compagni, dunque, è iniziato un nuovo "capitolo" di lavoro con diverse metodologie. Si avvicina, intanto, il "derby" con il Follonica Gavorrano, una partita che, per il direttore generale Filippo Vetrini, il quale per oltre dodici anni è stato direttore sportivo nella società del presidente Paolo Balloni, come l’ha definita lui stesso "non è una gara come le altre". Per non parlare, poi, della presenza nelle fila del Grifone di numerosi ex calciatori. Il Follonica Gavorrano si presenta davanti ai propri sostenitori dopo il pareggio di Orvieto mentre il Grosseto cerca un pronto rilancio dopo la "devastante" sconfitta casalinga ad opera del fanalino di coda Montespaccato che ha portato all’esonero di mister Liguori. Un compito, quindi, molto delicato per il nuovo responsabile tecnico del Grifone per il quale il tempo non è favorevole perché deve prendere in corsa una squadra demotivata e, per di più, impegnata proprio, al debutto, in una gara "particolare" come è il "derby di Maremma". Tutti i giocatori sono a disposizione dell’allenatore: il centrocampista Riccardo Cretella continua a lavorare a parte. Intanto sono in vendita fino a sabato, sul circuito Ciaotickets e nelle prevendite abituali, i biglietti della partita al prezzo di 11 euro oltre il diritto di prevendita. Il giorno della gara il biglietto è stato fissato dalla società ospitante a 15 euro.