Biancorosse senza fortuna Sconfitta amara

Sconfitta esterna per 3-1 per le Under 15 del Grosseto, superate dal Rinascita Doccia in una partita subito in salita e condizionata da alcuni episodi a loro sfortunati. Una sconfitta che fa male ma fino ad un certo punto visto come la squadra grossetana si è impegnata a fondo tenendo testa alla formazione avversaria fino al termine dell’incontro. Biancorosse anche poco fortunate: hanno colpito un palo, una traversa e hanno reclamato invano un calcio di rigore

La formazione biancorossa avrebbe meritato senza dubbio maggiore fortuna, e forse qualche decisione arbitrale sfavorevole ha condizionato anche mentalmente.

Prossima sfida sabato al Centro sportivo di Roselle contro la blasonata Empoli. Un’altra partita importante dove le ragazze di Giannini saranno chiamate a dare prova di maturità per avere la meglio di un team certamente più organizzato e con maggiore esperienza rispetto alle maremmane.

RINASCITA DOCCIA: Poggiali, Pantalone, Widmer, Arrighetti, Gazzi, Baldacci, Nencini, Santoro, Di Gregorio. A disposizione: Longo, Ninci, Massenzio, Vieri, Longo, Barsottini. All. Sanchini.

GROSSETO: Giannini, Fabrizzi, Festelli, Medaglioni, Risolini, Carlicchi, Magiotti, Mollo, Barbini. A disposizione: Domenichini, Gatti, Boccone, Simoni, Boccone A. All. Giannini.

Reti: 12’ e 23’ Arrighetti, 5’ st Baldacci, 12’ Festelli.