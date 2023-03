Belvedere, trasferta a Castelnuovo

Ventitreesimo turno di campionato nel girone C di Prima categoria con il testacoda tra Belvedere, capolista con 54 punti, e Castelnuovo val di Cecina, ultimo con 14 punti. Quaranta lunghezze di distanza tra due formazioni che sembrano lontane anni luce, ma con i padroni di casa dei cecinesi che venderanno cara la pelle. I ragazzi di Cavaglioni non dovrebbero avere problemi a tornare a casa con i tre punti. in zona playoff, delicata trasferta del Montiano sul campo del San Miniato. Il team di mister Sabatini, quarto, e col rischio di scivolare fuori dalle prime cinque, dovrà ritrovare l’entusiasmo di inizio anno. Derby delle Colline Metallifere a Massa Marittima, col Massa Valpiana, terzo con 37 punti, che ospita il Monterotondo, sesto con 33 punti.

Trasferta insidiosa a Bibbona invece per l’Orbetello, a caccia di punti salvezza, dopo la batosta del giudice sportivo, mentre il Fonteblanda ospita il Venturina. Il programma: Castelnuovo val di Cecina-Belvedere, Fonteblanda-Venturina, Forte di Bibbona-Orbetello, Massa Valpiana-Monterotondo, San Miniato-Montiano.