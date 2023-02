Belvedere, molti rischi con il Fonteblanda

Ventunesimo turno in Prima categoria col big match Casolese-Montiano. I senesi, secondi in classifica, oggi se la vedranno con la formazione di Sabatini che ha tutte le intenzioni di fare punti playoff. Spera il Belvedere capolista: i ragazzi di mister Cavaglioni sono primi, ma oggi avranno una trasferta difficile a Fonteblanda. Per i rossoneri non sarà semplice uscire dal campo con i tre punti. Per quanto riguarda i playoff, il Massa Valpiana chiede strada al Forte di Bibbona. Inizia oggi invece l’era Larini sulla panchina dell’Orbetello, con la difficile trasferta a San Miniato. Il programma: Casolese-Montiano, Castelnuovo-Monterotondo, Fonteblanda-Belvedere, Forte di Bibbona-Massa Valpiana, San Miniato-Orbetello.