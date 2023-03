Belvedere, ci siamo Manca solo un punto

Il Belvedere Grosseto ha le bottiglie di spumante in fresco. Oggi, con un punto, la formazione di Massimo Caviglione può laurearsi campione del girone C di Prima categoria e spiccare il volo in Promozione. La capolista, che ha un netto vantaggio sulla Casolese, sarà impegnata all’Athos Bonini di Montiano, quarta in classifica. Sfida quindi non semplice, ma alquanto equilibrata, per vincere il titolo e per ottenere un posto playoff. Dietro, il Massa Valpiana, terzo in classifica, sarà a Donoratico contro una formazione in corsa per la salvezza. Il programma: Donoratico-Massa Valpiana, Monterotondo-San Vincenzo, Montiano-Belvedere, Venturina-Orbetello, Volterrana-Fonteblanda.