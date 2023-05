Bbc strepitoso in gara 1 Battuto 9-5 il Nettuno

Un triplo di Tomsjansen a basi cariche e un super rilievo di Bulfone regalano al Bbc una strepitosa vittoria nel primo incontro con il Nettuno (9-5 il finale). Il Bbc Grosseto passa in vantaggio al primo tentativo: con le basi vuote, dopo l’eliminazione di Tomsjansen (preso in ballerina), Martini viene colpito da un lancio di Pecci, avanza in terza sulla valida di Herrera e a casa sul singolo a destra di Pizzoli. Al 2° inning i biancorossi allungano sul 3-0: A inizio terzo i laziali accorciano: Paula riceve una base e corre a casa con un doppio errore: di Martini, che non raccoglie la battuta di Sellaroli, e di Sarocco nel rilancio verso terza. Il Nettuno al 5° firma il sorpasso: Paula viene colpito dal primo lancio di Cozzolino e corre a casa per il 3-3 sul triplo di Sellaroli, il quale va a casa sulla battuta di Giordani. Chiude bulfone. Al 6° Nettuno riempie le basi, ma la difesa del Bbc fa buona guardia, al cambio di campo un lancio pazzo di Pecci riporta in parità la gara. Al 7° gli ospiti rimettono la testa avanti grazie con un punto forzato. Con basi cariche, grazie alle valide di Mercuri e Annunziata e all’intenzionale a Trinci, Zazza riceve quattro ball e fa segnare il 5-4. Le emozioni non sono finite: il gran doppio di Renzo Martini spinge il 5-5 di Tomsjansen. All’8° la Spirulina Becagli vola sul 9-5. I biancorossi riempiono tutti i cuscini con un errore e due basi (una di Ciarla e una di Pizziconi). Tomsjansen li vuota con un triplo in mezzo agli esterni e va segnare il quarto punto dell’inning sul tiro dell’esterno.